В этом году под средства ФНБ начнут выдавать госгарантии на инвестпроекты - Силуанов

Фонд национального благосостояния (ФНБ) начнут использовать в инвестиционных проектах уже в этом году. Об этом на совещании у Владимира Путина сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

"Конъюнктура такая, что мы можем задействовать этот инструмент (предоставление гарантий под средства ФНБ). Мы долго ждали. Но надо определить самые такие проекты, которые на рубль вложений дают наибольшую отдачу – не менее 5 рублей частных инвестиций и более. И тогда это будет синергия. Этот инструмент будет работать в этом году", - заявил глава Минфина.