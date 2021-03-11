Свердловский суд отказал в удовлетворении жалобы депутату, пытающемуся доказать негодность к армии

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу депутата екатеринбургской гордумы Андрея Пирожкова. Политик подал иск на прокурора, который в 2020 году принял решение об аннулировании его военного билета. В этом документе было указано о том, что Пирожков негоден к военной службе по состоянию здоровья. Как рассказал народный избранник Накануне.RU теперь он намерен подавать кассационную жалобу.

"Суд вынес решение в отсутствии реального ответчика в лице призывной комиссии области. Было 2 ответчика сегодня, - представитель министерства общественной безопасности и военный комиссариат, которые устно, и письменно являются ненадлежащими ответчиками. Второй момент: рассматривалась законность решения призывной комиссии Свердловской области. Единственным основанием, на которое ссылается призывная комиссия является протест прокурора. Законность принесения протеста прокурора сейчас рассматривается в рамках разбирательства в Верх - Исетском районном суде. Первое заседание будет в конце марте. Буду готовить кассацию и оспаривать законность протеста прокурора", - пояснил Пирожков.

Ситуация с призывом Андрея Пирожкова в ряды вооруженных сил началась еще в октябре 2019 года. Тогда прокуратура обвинила депутата в уклонении от службы в армии. Сам Пирожков тогда заявлял о том, что признан негодным по состоянию здоровья и все это не иначе как провокация губернатора Евгения Куйвашева.

В декабре 2019 года заместитель военного комиссара Свердловской области Юрий Аксенов заявлял, что Пирожков зачислен в запас.

Однако, летом 2020 года на Пирожкова началась новая атака со стороны Чкаловского военкомата. Его председатель принес повестку Пирожкову прямо на заседание Екатеринбургской гордумы. В итоге Пирожков явился в военкомат по повестке. Возле стен военкомата избиратели устроили акцию в поддержку Пирожкова.