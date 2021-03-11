11 Марта 2021
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Женщина с покупками (2020) | Фото: Накануне.RU

Омбудсмен Москвы считает необходимым ввести четырехдневку для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила проработать идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин.

В ходе "круглого стола" о правах женщин она отметила, что это большая нагрузка - "совмещать работу и заботы в семье".

"Один день, когда женщина одна дома, а мужчина работает, это очень важно, поддержим", - цитирует Потяеву "Интерфакс".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неактуальной идею о четырехдневной рабочей неделе. По ее мнению, время для такого нововведения еще не пришло.

Напомним, вопрос о четырехдневке активно продвигает заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. недавно он заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе. Экс-премьер РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.

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Омбудсмен Москвы считает необходимым ввести четырехдневку для женщин

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Теги: четырехдневная рабочая неделя, женщины, омбудсмен москвы



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