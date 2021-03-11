Еще восемь зданий Среднеуральского монастыря может перейти в собственность Екатеринбургской епархии

Екатеринбургская епархия намеревается получить право собственности на еще восемь зданий Среднеуральского женского монастыря. Иск в Арбитражный суд Свердловской области опубликовали адвокаты и сторонники бывшего схиигумена Сергия Романова в социальных сетях.

"Просим признать за централизованной религиозной организацией Екатеринбургская епархия Русской православной церкви право собственности на здания, образующие монастырский комплекс Женского монастыря в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в г. Среднеуральск, расположенные по адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, проезд Северный, 15", - написано в документе. Судебное заседание запланировано на 23 марта.

Среди зданий, которые епархия собирается отсудить: Трапезный храм во имя иконы Пресвятой Богородицы "Казанская", банно-прачечный корпус, административный корпус с овощехранилищем, водосвятная часовня, жилой корпус, здание кельи, банный корпус и колокольня.

Напомним, что иск в отношении администрации Среднеуральска о признании собственности был подан еще в конце февраля. В это же время монахини скандального Среднеуральского монастыря через суд добиваются права остаться в своих кельях.

До этого в монастырь уже приезжали представители полиции в сопровождении ОМОНа. Оперативники искали келейника Сергия – отца Силуана (Андрея Кузнецова). Позже в полицейском главке сообщили, что Кузнецов является фигурантом дела о разбойном нападении и убийстве трех человек. Якобы мужчина долгие годы скрывался и несколько раз менял имя.