11 Марта 2021
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Активист РСД из Ижевска Анастасия Понькина (2021) | Фото: t.me/ve4ved/53422

Активисту РСД в Ижевске грозит до пяти лет колонии за акцию 23 января

В Ижевске возбуждено дело против активистки "Российского социалистического движения" (РСД). Анастасию Понькину обвиняют в "хулиганстве по мотивам политической вражды".

Проявлением такого хулиганства считается поведение девушки на митинге 23-го января. Тогда она якобы подала пример другим протестующим, собравшимся на Центральной площади, и вышла на проезжую часть, что стало началом стихийного шествия. Активисты РСД в ходе шествия вырвались вперёд и с двумя баннерами прошли по главной улице города.

Интересно, что за этот самый митинг Анастасия уже получила административное взыскание.

"Сразу после этой акции меня и двух товарищей, с которыми я шла, других активистов РСД, задержали. Нас привезли в УМВД по Удмуртской республике и ко мне лично полтора часа по неизвестным причинам не подпускали адвоката. Его просто не пропускали в отдел полиции. Нас удерживали сутки, затем повели на само судебное мероприятие. После суда нам дали административку по статье 20.2 и 60 часов исправительных работ", - рассказала она в беседе с Накануне.RU.

Параллельно, как выяснилось, было возбуждено уголовное дело и начался поиск организаторов. Однако конкретного обвиняемого не было и активистов РСД допрашивали как свидетелей.

"На одном из таких допросов у меня изъяли телефон, незаконно зашли в ВК, Телеграм, прочитали переписки. Мы с адвокатом писали ходатайство, чтобы без меня не могли ничего просмотреть в моём устройстве. Они это ходатайство одобрили, но это не помешало им всё просмотреть без меня", - сообщила Анастасия.

В итоге организатором сочли именно её. Теперь по п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ ей может грозить до пяти лет лишения свободы. РСД объявило сбор средств на то, чтобы оплачивать услуги адвоката в ходе процесса.

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Активисту РСД в Ижевске грозит до пяти лет колонии за акцию 23 января

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Теги: Ижевск, РСД, Понькина, митинг



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