11 Марта 2021
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Школьник из Сургута, попавший в реанимацию после бассейна, скончался

В Сургуте третьеклассник, который после урока физкультуры в бассейне попал в реанимацию, скончался сегодня утром. Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

В больнице ребенок провел больше месяца. Трагедия произошла 3 февраля в одной из школ во время урока физкультуры. Играя со сверстниками в бассейне, мальчик захлебнулся и стал тонуть. Его тут же достали из воды и передали прибывшей "скорой". Пострадавший был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Халатность" теперь могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

В следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.

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Школьник из Сургута, попавший в реанимацию после бассейна, скончался

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Теги: уголовное дело, бассейн, школьник, реанимация, ребенок умер



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Ранее 04.02.2021 07:50 Мск Школьник из Сургута после купания в бассейне оказался в реанимации

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