Школьник из Сургута, попавший в реанимацию после бассейна, скончался

В Сургуте третьеклассник, который после урока физкультуры в бассейне попал в реанимацию, скончался сегодня утром. Об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

В больнице ребенок провел больше месяца. Трагедия произошла 3 февраля в одной из школ во время урока физкультуры. Играя со сверстниками в бассейне, мальчик захлебнулся и стал тонуть. Его тут же достали из воды и передали прибывшей "скорой". Пострадавший был госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Халатность" теперь могут переквалифицировать на более тяжкую статью.

В следственном комитете пока воздерживаются от комментариев.