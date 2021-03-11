Все частные дома престарелых Тюменской области получат лицензию

Губернатор Тюменской области Александр Моор на оперативном совещании при управлении Генпрокуратуры в УрФО сообщил, что в регионе продолжается выявление частных пансионатов для пенсионеров и других подобных заведений, а также контроль и надзор за их деятельностью, по организации их работы в правовом поле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Встреча прошла в прокуратуре Тюменской области. Заседание по ВКС провёл заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев.

"Деятельность частных пансионатов для пенсионеров осуществляется во всех регионах УФО, однако мы не обладаем достоверной информацией ни об их точном количестве, ни о местах нахождения каждого из них, ни, тем более, о числе пребывающих в них граждан", - сказал Зайцев.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских доложил о результатах проверок, которые начались в регионе 10 января. По всем выявленным нарушениям приняты меры.

"Мы выявили проблемные точки, которые требуют решения. Предлагаем сделать более действенным обмен информацией между органами и ведомствами, в том числе результатами проверки. Все обнаруженные объекты войдут в реестр поставщиков социальных услуг и будут на постоянном контроле всех ведомств", - сказал прокурор области.

Александр Моор рассказал, что в регионе выявлены все учреждения и предприниматели, оказывающие услуги по содержанию и уходу за пожилыми гражданами, инвалидами, наркозависимыми. Губернатор поддержал инициативу МЧС РФ лицензировать деятельности таких предприятий.

"Если законодательно решить вопрос, предприниматели и юридические лица, которые будут оказывать такие услуги, окажутся в более жёстком правовом поле и под контролем, в том числе и надзорных органов", – подчеркнул Александр Моор.

Он отметил, что регион уже разрабатывает параметры регулирования работы подобных организаций и их поддержки. Меры поддержки смогут получить социально ориентированные организации, внесенные в реестр поставщиков социальных услуг, соблюдающие законодательство и все необходимые требования безопасности. Будут пересмотрены региональные нормативно-правовые акты.

Напомним, 10 января глава области взял под личный контроль работу ведомств по выявлению частных пансионатов для пожилых людей.

"У нас нет задачи закрыть такие учреждения. Но их деятельность должна быть законной, прозрачной и, самое главное, безопасной. Беру этот вопрос на личный контроль", – подчеркнул глава региона.

Масштабные проверки пансионатов для пенсионеров в Тюменской области начались после трагедии, которая 9 января произошла в поселке Боровский. По данным следствия, в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение. Позже возбуждено второе уголовное дело – о халатности.

После этого в Тюмени был закрыт работавший без лицензии дом престарелых, расположенный на улице Широтной. Также власти закрыли нелегальный приют, располагавшийся в доме №1 по Рябиновой в Тюмени.