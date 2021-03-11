На Южном Урале задержан начальника отдела полиции, подозреваемый в злоупотреблении полномочиями

В Челябинской области задержан начальник отдела полиции по Каслинскому району. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, в начале марта руководителей отдела полиции по Каслинскому району отстранили от работы по подозрению в коррупции. По версии следствия, подозреваемый в 2020 г. выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, часть средств из которых, затем подчиненные сотрудники ему возвращали. В результате ему передали более 100 тыс. руб. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

В настоящий момент подозреваемый задержан в порядке ст.91 УК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.