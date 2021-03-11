11 Марта 2021
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Общество За рубежом
Турция Кемер пляж море (2017) | Фото: Накануне.RU

Турция вводит электронную анкету для всех въезжающих

С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету. Об этом, по данным АТОР, сообщает авиакомпания Royal Flight со ссылкой на Министерство здравоохранения Турции.

Уточняется, что туристам необходимо заполнять новую анкету за 72 часа до прилета в страну. В аэропорту пассажиры могут предъявить документ в распечатанном виде или в электронном формате.

В авиакомпании подчеркивают, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

АТОР отмечает, что ссылка на анкету на сайте Минздрава Турции является рабочей. При этом другие авиаперевозчики пока не сообщали об изменении правил въезда в Турцию.

В конце декабря Турция обязала всех прибывающих предоставлять отрицательный тест на COVID-19. Туристы обязуются показать справку, полученную не ранее чем за 72 часа до въезда, при посадке на борт.

Данное правило будет также распространяться на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

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Турция вводит электронную анкету для всех въезжающих

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Теги: турция, электронная анкета



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