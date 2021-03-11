Новый председатель Общественной палаты пообещал вмешаться в ситуацию с парком УрГУПСа

11 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Собянин обнулил голосование по Лубянке

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Яков Силин (2020) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Новый председатель Общественной палаты пообещал вмешаться в ситуацию с парком УрГУПСа

Новоизбранный председатель Общественной палаты 6-го созыва Екатеринбурга ректор УрГЭУ Яков Силин высказался о заборе, который хотят возвести вокруг парка УрГУПСа. По его словам, общественная палата вмешается в дело, только если ситуация коснется непосредственно самих жителей города.

"Общественная палата не может разбирать проблему каждого забора, но если это станет проблемой жителей города, то возможно. Мощнейший сильнейший университет российского уровня, и в регионе один из самых сильных. Коллектив, ректор опытный – они решат эту проблему. Я переговорил со своим коллегой ректором, решат они этот вопрос. Надо учитывать мнение жителей города. Решая свое, нельзя забывать о соседях", - заявил Яков Силин.

В свою очередь председатель Общественной палаты 5-го созыва Александр Косинцев обозначил иные задачи, на которые новому составу палаты стоит обратить внимание. Среди них проекты, которые уже находятся в стадии подвижек, как например завершение транспортной реформы в уральской столице. Помимо этого нельзя упускать из виду и вопрос реновации жилья. Также на сегодняшнем заседании поднимался вопрос организации похоронного дела.

"Вопрос тяжелый, нельзя выпускать его из внимания. Я бы все-таки предложил 6-ому составу заняться этой темой, потому что огромное количество горожан сталкиваются с несправедливостью в этом вопросе и хотели бы соответствующей реакции со стороны власти. Общественная палата в данной ситуации могла бы организовать очень приятные коммуникации с хорошими результатами", - заявил бывший председатель.

Напомним, что вчера в УрГУПС раскрыли тайну забора, который должен появиться вокруг прилегающего к вузу парка. По словам представителей университета, таким образом выполняется требование федерального законодательства по обеспечению безопасности учебных корпусов, спортивных объектов, иных зданий и сооружений, в том числе и рекреационной зоны. Между тем у вуза есть планы построить в парке бассейн, из-за чего жители уже выходили на акции протеста.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новый председатель Общественной палаты пообещал вмешаться в ситуацию с парком УрГУПСа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: УрГУПС, ограждение, забор, Общественная палата, председатель, Яков Силин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2021 13:12 Мск "Это требование законодательства". В УрГУПС объяснили, для чего вокруг вузовского парка должен появиться забор
Ранее 09.03.2021 09:46 Мск Парк УрГУПС в Екатеринбурге собираются обнести забором
Ранее 12.11.2020 14:41 Мск Мэрия Екатеринбурга предложит другую площадку под бассейн УрГУПС, который хотят строить в парке
Ранее 14.05.2020 18:21 Мск Экосовет при главе Екатеринбурга готов разработать проект по озеленению парка УрГУПС
Ранее 14.05.2020 12:25 Мск Активистов, высадивших в парке УрГУПС деревья, обвинили в самоуправстве
Ранее 10.04.2020 15:53 Мск Прокуратура подтвердила, что многолетние деревья возле университета в Екатеринбурге вырубили незаконно
Ранее 13.03.2020 15:36 Мск Прокуратура заинтересовалась вырубкой многолетних деревьев на территории университета в Екатеринбурге

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети