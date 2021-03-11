Новый председатель Общественной палаты пообещал вмешаться в ситуацию с парком УрГУПСа

Новоизбранный председатель Общественной палаты 6-го созыва Екатеринбурга ректор УрГЭУ Яков Силин высказался о заборе, который хотят возвести вокруг парка УрГУПСа. По его словам, общественная палата вмешается в дело, только если ситуация коснется непосредственно самих жителей города.

"Общественная палата не может разбирать проблему каждого забора, но если это станет проблемой жителей города, то возможно. Мощнейший сильнейший университет российского уровня, и в регионе один из самых сильных. Коллектив, ректор опытный – они решат эту проблему. Я переговорил со своим коллегой ректором, решат они этот вопрос. Надо учитывать мнение жителей города. Решая свое, нельзя забывать о соседях", - заявил Яков Силин.

В свою очередь председатель Общественной палаты 5-го созыва Александр Косинцев обозначил иные задачи, на которые новому составу палаты стоит обратить внимание. Среди них проекты, которые уже находятся в стадии подвижек, как например завершение транспортной реформы в уральской столице. Помимо этого нельзя упускать из виду и вопрос реновации жилья. Также на сегодняшнем заседании поднимался вопрос организации похоронного дела.

"Вопрос тяжелый, нельзя выпускать его из внимания. Я бы все-таки предложил 6-ому составу заняться этой темой, потому что огромное количество горожан сталкиваются с несправедливостью в этом вопросе и хотели бы соответствующей реакции со стороны власти. Общественная палата в данной ситуации могла бы организовать очень приятные коммуникации с хорошими результатами", - заявил бывший председатель.

Напомним, что вчера в УрГУПС раскрыли тайну забора, который должен появиться вокруг прилегающего к вузу парка. По словам представителей университета, таким образом выполняется требование федерального законодательства по обеспечению безопасности учебных корпусов, спортивных объектов, иных зданий и сооружений, в том числе и рекреационной зоны. Между тем у вуза есть планы построить в парке бассейн, из-за чего жители уже выходили на акции протеста.