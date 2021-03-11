11 Марта 2021
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Политика В России
Сергий Алиев, Валентин Катасонов (2021) | Фото: Накануне.RU

В Москве объявили о создании движения "В единстве – наша сила"

В Москве объявили о планах по созданию нового патриотического движения с рабочим названием "В единстве – наша сила". В марте участники планируют завершить формирование оперативного штаба объединения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это рабочее название. На самом деле, не имеет значения, как будет называться движение, важна суть. А суть следующая: мы, жители России, за последние тридцать лет терпим серьезный урон – демократический, экономический, политический, военный. Мы много говорим, как надо жить, но при этом ничего не делаем... Я призываю к консолидации всех сил, чтобы выступать единым фронтом в общественном пространстве против тех беззаконий, которые происходят", – заявил инициатор объединения, общественный деятель и режиссёр Сергий Алиев.

До конца марта в Москве будет арендован офис и создан оперативный штаб, куда будут приглашены специалисты из разных областей. "Мы пригласим военных, медиков, экономистов, генерала Ивашова, Глазьева – всех людей, которые болеют за судьбу России. Надо объединяться. Не знаю, кто будет лидером, пускай это будет соборно, пускай это будет вече – 50-100 достойных русских людей", – прокомментировал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся сегодня в столице.

Ранее среди участников сегодняшней пресс-конференции назывались также: заслуженный артист России Борис Галкин, профессор МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, народный артист России Александр Михайлов и начальник штаба Общероссийского офицерского собрания Игорь Окунев. Однако из них очно присутствовал Катасонов, а Галкин выступил с видеообращением.

Сергий Алиев, Валентин Катасонов(2021)|Фото: Накануне.RU

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В Москве объявили о создании движения "В единстве – наша сила"

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Теги: В единстве – наша сила, Сергий Алиев, Валентин Катасонов



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