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Экономика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин: Многие компании закончат этот год с прибылью – ее надо бы вложить в инвестиции

Владимир Путин сегодня проводит совещание с правительством и бизнесом по вопросам инвестиционного климата в стране.

Во вступительном слове президент отметил успехи российских компаний в сложный период кризиса (впрочем, правительство тоже хвалил, особенно экономический блок). Но при этом призвал прибыли, которые бизнес получит уже по итогам этого года, направлять на развитие экономики в стране, а не на офшорные счета.

"В последние месяцы есть четкая тенденция на улучшение мировой конъюнктуры по стали, меди, удобрениям и ряду других товаров. Все эти рынки демонстрируют многолетние максимумы, восстановление от кризисных явлений. Можно прогнозировать, что многие наши компании завершат год с хорошими финансовыми показателями. И инвестиционный их ресурс должен сработать на усиление позиций, на строительство новых производств, открытие рабочих мест и т.д.", - сказал президент.

Он также прозрачно намекнул на необходимость вложений в социальную и экологическую сферу, на последствия, с которыми сталкиваются компании, которые жадничают (еще один прозрачный намек на миллиардные выплаты за экологический ущерб).

"Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес демонстрирует ответственность за страну, город, специалистов своих. И напротив, мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутной выгодой забывают о долгосрочной перспективе. Нужно ответственное развитие бизнеса", - подытожил президент.

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Путин: Многие компании закончат этот год с прибылью – ее надо бы вложить в инвестиции

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Теги: владимир путин, социально ответственный бизнес, инвестиции, вложения



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