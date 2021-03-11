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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале судят убийцу коммерсанта, расстрелянного в кафе в 2013 году

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела об убийстве коммерсанта. Преступление было совершено несколько лет назад, но преступника задержали только в прошлом году.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, на скамье подсудимых оказался 64-летний житель города Кушвы. В конце сентября 2013 года мужчина встретился со своим знакомым, занимавшимся предпринимательской деятельностью. Встреча состоялась в кафе, расположенном у трассы "Екатеринбург – Серов".

Как показало расследование, во время общения между мужчинами вспыхнул конфликт на почве имевшихся финансовых разногласий из-за бизнеса. В ходе ссоры один из них сделал по своему оппоненту несколько выстрелов, от полученных ранений тот скончался на месте. С места преступления стрелок скрылся и был объявлен в розыск.

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установить местонахождение скрывающегося от правосудия гражданина сыщикам уголовного розыска удалось в начале сентября 2020 года.

"Задержан он был в городе Анапа Краснодарского края. После этого задержанного доставили в Свердловскую область и передали нашим коллегам из Следственного комитета, которые и довели расследование до логического завершения", - отметил полковник Горелых.

По делу были проведены осмотры места происшествия, предметов и документов, а также обыски и выемки. Следователи СКР допросили ряд свидетелей и проанализировали детализации телефонных соединений. Также проведены судебно-медицинская, баллистическая, медико-криминалистическая, видеотехническая и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Сейчас расследование завершено. Дело направлено на рассмотрение в Верхнепышминский городской суд.

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На Среднем Урале судят убийцу коммерсанта, расстрелянного в кафе в 2013 году

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Теги: коммерсант, убийство, суд, Средний Урал



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