Федеральный Сабантуй, который пройдёт в Нижневартовске, ещё больше сроднит Югру и Татарстан

В Нижневартовске вновь обсудили подготовку федерального Сабантуя, который пройдёт в столице Самотлора 18-19 июня. Мероприятие пройдёт в рамках юбилейного, 45-го фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи". Группа оргкомитета подробно обсудила многие организационные вопросы, сформировала программу Сабантуя, провела разработку концепции художественно-декоративного оформления Нижневартовска. Планируется установка арт-объектов, украшения улиц и общественных территорий праздничной символикой, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Центральной площадкой проведения Сабантуя станет набережная. Это удобное, комфортное место, позволяющее проводить мероприятия без ограничений по времени в условиях максимальной безопасности, - сказал на заседании оргкомитета глава Нижневартовска Василий Тихонов. - На набережной будут созданы разнообразные зоны: сибирское подворье, хантыйское стойбище, татарская деревня, наша традиционная выставка-ярмарка "Город мастеров". Будут развернуты сцены для выступления творческих коллективов Нижневартовска и Татарстана. Уверен, Сабантуй станет ярким событием".

По словам заместителя премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета межрегиональной общественной организации "Всемирный конгресс татар" Василя Шайхразиева, в первый день Сабантуя на сцене Дворца Искусств состоится концерт мастеров искусств республики, выставка народных промыслов и прием от имени президента Татарстана. Спикер окружной думы Борис Хохряков заявил, что проведение меррприятия в Нижневартовске ещё надежней скрепит дружбу между регионами.

"В 2012 г. губернатор Наталья Комарова подписала договор-соглашение о сотрудничестве с президентом Татарстана, - напомнил Борис Хохряков. - У нашего округа и республики много общего. Жители регионов занимаются добычей нефти, имеют мощные энергетические комплексы, ведут активную социальную работу. Сабантуй – ещё один шаг к укреплению отношений".

После заседания представители татарской делегации посетили площадки Сабантуя. Как рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская, гостей познакомили с техническими возможностями Дворца искусств, в районе набережной продемонстрировали расположение будущих локаций на центральном стадионе, в амфитеатре, возле памятника Мусе Джалилю и другие.