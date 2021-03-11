В Барнауле 140 школьников пожаловались на симптомы отравления

В Барнауле более 140 школьников обратились за последнюю неделю к медикам с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции.

Все 144 ребенка являются учениками местной школы №128, передает ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Если число заболевших будет расти, некоторые классы могут закрыть на карантин.

Власти уже направили проверку в школу, а также организацию, занимавшуюся поставкой питания в учебное заведение.

На прошлой неделе отравление среди школьников произошло в Красноярске, в ходе расследования ЧС уже возбуждено три уголовных дела.