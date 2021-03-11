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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Челябинский облсуд не стал выпускать из колонии бизнесмена, осужденного за хищение 60 млн рублей

Челябинский районный суд оставил без изменения постановление Копейского городского суда, отказавшего в удовлетворении ходатайства адвоката бизнесмена Павла Вибе о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

В феврале прошлого года Вибе был приговорен к 5 годам в колонии общего режима за мошенничество с причинением потерпевшим ущерба в особо крупном размере на сумму более 60 млн руб.

В январе текущего года Копейский городской отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бизнесмена о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами. На момент рассмотрения ходатайства неотбытый срок составил 2 года 26 дней.

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами городского суда о том, что наказание в виде лишения свободы осужденному не может быть изменено, так как он неоднократно получал взыскания за нарушение порядка и ни разу не поощрялся", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, Павел Вибе основал мясоперерабатывающее предприятие "Вюрст", владел пакетом акций челябинского завода "Калибр". В 2005 году был назначен заместителем губернатора Иркутской области, но проработал в этой должности только год.

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Челябинский облсуд не стал выпускать из колонии бизнесмена, осужденного за хищение 60 млн рублей

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Теги: мошенничество, суд, колония, Павел Вибе,



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