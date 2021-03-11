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Политика Свердловская область
ректор УрГЭУ Яков Силин (2018) | Фото: Накануне.RU

Ректор УрГЭУ назначен новым председателем Общественной палаты Екатеринбурга

Подавляющим большинством голосов ректор УрГЭУ Яков Силин избран новым председателем Общественной палаты Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщил один из членов палаты, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов Иван Кадочников.

Яков Силин окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, Тюменский государственный университет (с красным дипломом) и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.

С марта по май 2012 г. занимал пост главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. С ноября 2012 г. по декабрь 2013 г. был вице-губернатором Свердловской области – руководителем администрации губернатора региона, с декабря 2013 по декабрь 2015 г. занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области.

Ректором Уральского государственного экономического университета Силин был назначен 25 ноября 2015 г.

За годы своей деятельности как общественника, получил множество наград, среди которых: Знак отличия "Парламент России" - за большой вклад в развитие парламентаризма в России (2003 г.), Золотой Знак Российской муниципальной Академии – за развитие местного самоуправления в России (2006 г.) и Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2012 г.)

Напомним, что 12 февраля в Екатеринбурге закончили формирование нового состава городской Общественной палаты.

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Ректор УрГЭУ назначен новым председателем Общественной палаты Екатеринбурга

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Теги: УрГЭУ, Екатеринбург, Общественная палата, председатель



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