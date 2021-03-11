"Возможен вариант с одиноким бараком". Как будет работать закон о "реновации"?

В Свердловской области в свою финальную стадию вступило рассмотрение проекта закона о комплексном развитии территорий (КРТ). 9 марта проект закона был рассмотрен на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктуре заксобрания Свердловской области, а уже 16 марта будет утвержден на большом заседании регионального парламента. В Доме журналистов сегодня состоялся круглый стол, где городские и областные чиновники отвечали на вопросы общественности и журналистов. Корреспондент Накануне.RU присутствовал на мероприятии.

Представители свердловского заксобрания заявили, что основная задача КРТ - это помощь в вопросе с расселением аварийного жилья в регионе. "КРТ - это новый механизм для решения серьезной проблемы с аварийным и ветхим жильем. Сегодня в Свердловской области порядка 2,5 тыс. домов признаны аварийными, и если говорить о программе отселения ветхого жилья по национального проекту "Жилье и городская среда", то в Свердловской области создана программа, по которой дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены до сентября 2025 года. Это примерно половина общего жилья. Порядка 20 тыс. жителей. В цифрах потребуется 340 тыс. кв. м жилой площади", - заявил председатель комитета по жилищной политике заксобрания Валентин Лаппо.

До начала работы закона (предположительно, с 1 апреля 2021 года) отдельными нормативными актами должны быть утверждены порядок контроля за реализацией проекта, согласование адресных перечней, показатели согласования и порядок определения границ территорий под застройку.

В критериях оценки того или иного дома для последующего расселения будет указана в первую очередь стоимость капитального ремонта объекта. Если стоимость ремонта будет очень большой, то обновление массива будет признано нерентабельным.

Также стал известен порядок реализации проекта. Юридически инициатором КРТ будет выступать муниципалитет. Предложение города должно быть согласовано с минстроем области. Затем же состоятся общие собрания жителей, в ходе которых собственники должны одобрить или не одобрить включение их домов в границы территории КРТ. И власти признают, что возможен вариант, при котором на "реновируемой" территории останется барак, жители которого не согласились на расселение.

"Жители могут проголосовать против и исключить дом из КРТ. Но они лишатся тех преимуществ, которые предполагает проект. И наоборот, если жители какого-либо дома хотят попасть в программу реновации, они могут обратиться в администрацию, чтобы рассмотрели возможность их включения. Надо будет писать обращение главе города", - отметил заместитель министра строительства области Дмитрий Пучков.

После "реновации" того же микрорайона Уралмаш участники круглого стола пообещали увеличение в районе стоимости квартир.

"Не нужно забывать: превалирует у нас генплан. Что в генплане заложено, то и делаем. Там, где нельзя проводить реновацию - проводиться не будет. Да, могут быть изменения в генплане. Но это прозрачная процедура, о которой люди знают. Скажу так: закон нужен. Мы улучшаем города. А любое улучшение сказывается на ценах на жилье. Если мы что-то качественное начнем делать, то, к примеру на Уралмаше, увеличится цена на жилье. То же самое на Вторчермете. Людям будет лучше… Если мы ничего не будем делать, то что станет с жителями? Они останутся в своем болоте", - сказал заведующий кафедрой информационного моделирования в строительстве института строительства и архитектуры УрФУ Станислав Продвижкин.