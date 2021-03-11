Роскомнадзор: "Твиттер замедлен штатно, ответа от компании не было"

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию с замедлением соцсети Twitter для российских пользователей. Накануне ведомство велело операторам и провайдерам замедлить трафик для этого сервиса на 100% мобильной связи и на 50% фиксированной.

"Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений. ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там же отметили, что сервис до сих пор не удалил более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией.

"Ответ на направленное Роскомнадзором в Твиттер требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал. Рассчитываем, что компания Twitter предпримет все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации и проинформирует об этом Роскомнадзор", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в РКН не исключили полной блокировки Twitter, если компания не согласится выполнить требования ведомства.