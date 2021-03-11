"Батут" их работает так себе": Рогозин снова высказался про пилотируемые корабли США

Глава Рососмоса Дмитрий Рогозин вновь сравнил программу пилотируемых космических полетов США с "батутом".

Он опубликовал в Facebook новость о том, что американцы выкупили одно место для своего астронавта на ближайшем стартующем к МКС "Союзе". В комментариях Рогозина спросили, почему Россия вообще предоставляет такие услуги США, которые вводят в отношении нашей страны санкции.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС не стабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", - написал глава госкорпорации, и, не без сожаления, добавил: "Нам приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом. Разговоры об обмене креслами здесь вообще ни при чем. Партнеры заключили с нами контракт. Не напрямую, а через одного из своих подрядчиков. Им так удобно, а нам - все равно. Полученные средства вложим в новые разработки. Вот собственно и все".

Рогозин также добавил, что договор заключен не с NASA, а с его подрядчиком: "Это НАСА о чем-то договаривается со своим подрядчиком Аксиом об "обмене креслами". А у нас прямой контракт с этим подрядчиком на кресло в апреле. Такая история. Что касается нашей возможной договоренности с НАСА об обмене креслами, то она станет возможной после того, как наши специалисты убедятся в безопасной работе новых американских кораблей, из которых корабль Боинга еще должен провести новые испытания".

Напомним, ранее Рогозин сравнивал корабли SpaceX с батутом. Впрочем, после того, как Dragon Crew успешно доставил астронавтов на МКС, Илон Маск написал российскому чиновнику: "Батут работает".