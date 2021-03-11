Апелляцию "тагильского стрелка" будет рассматривать суд в Петербурге

Суд готовится рассмотреть апелляцию жителя Нижнего Тагила Александра Борисова, который получил срок по делу об убийстве ребенка.

Напомним, 4 августа 2019 года пьяный Борисов организовал стрельбу из винтовки, в результате чего был ранен 8-летний мальчик, который играл неподалеку. Впоследствии от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Позже выяснилось, что роковой выстрел сделал другой ребенок, которому Александр Борисов дал винтовку, предварительно зарядив ее.

Мужчине вменили сразу две статьи – "Хулиганство" и "Убийство малолетнего из хулиганских побуждений". В конце прошлого года Свердловский областной суд вынес приговор: Борисову было назначено девять лет в колонии строгого режима. Однако он не согласился с таким вердиктом и обжаловал его.

Как сообщается в электронной картотеке дел, жалобу будет рассматривать Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. Накануне, 10 марта, материалы в отношении Борисова поступили в суд. В ближайшее время будет назначена дата рассмотрения апелляции.

Напомним, родственники погибшего ребенка также не были согласны с приговором. По их мнению, тагильчанину назначили слишком маленький срок.