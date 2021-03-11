11 Марта 2021
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Общество В России
(2004) |

Программа туристического кешбэка в России возобновится уже в марте

Правительство выделит 2 млрд рублей на реализацию программы кешбэка в 2021 году, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, реализация программы начнется уже в марте.

Мишустин добавил, что выделение указанных средств позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, а также даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах.

Между тем, исследование показало, что участниками программы туристического кешбэка стали только 5% российских туристов. Большинство отказавшихся от компенсации – 28% - объяснили это тем, что у них нет карты "Мир", наличие которой было обязательным условием для участия в программе.

Напомним, ранее правительство направило на бонусную программу 15 млрд рублей. На первом этапе программы турист мог вернуть за тур, купленный с 20 по 28 августа, от 5 тыс. до 15 тыс. руб. На втором этапе продаж, который прошел с 15 октября по 5 декабря, путешественникам возвращалось уже 20% стоимости путешествия по стране, но не более 20 тыс. руб.

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Программа туристического кешбэка в России возобновится уже в марте

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Теги: туристический кешбэк, туризм



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