УФАС просят отменить итоги аукциона на обслуживание челябинского метро

В Челябинское УФАС поступила жалоба на аукцион по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена. Подписание контракта приостановлено.

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" был объявлен в феврале ткущего года. На аукцион было подано две заявки – от АО "Челябметрострой" и ООО "Спецподземстрой" (Екатеринбург). Заявку "Челябметрострой" отклонили, признав ее не соответствующей требованиям конкурсной документации. Победителем была признана компания из Екатеринбурга, которая готова выполнить работы за 37,1 млн руб.

Однако "Челябметрострой" обратился в УФАС с требованием аннулировать итоги аукциона. В компании считают, что их незаконно отклонили от участия в конкурсе, поддержав при этом компанию, несоответствующую требованиям законодательства РФ. В частности, в составе документов не было копии разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

"При этом были представлены документы, которые подтверждают выполнение аналогичных работ, связанных со строительством первого пускового участка челябинского метрополитена. И эти работы не закончены, ведутся по сей день, поэтому акта о завершении априори быть не может. Более того, соглашения подписаны этим же заказчиком, который прекрасно осведомлен о текущей ситуации, - подчеркнул Проще говоря, не обладает соответствующим опытом сдачи такого рода объектов", - рассказал юрист юридической компании INTELLECT Андрей Тронин.

В заявке второго участника, по словам адвокатов, нет необходимых лицензий, в частности, лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

"Метро, и особенно станция "Торговый центр", которая находится под рекой Миасс, является производственным объектом первого класса опасности. Поэтому организация, которая эксплуатирует такое производство, согласно Федеральному закону №99-ФЗ еще до начала работ обязана иметь такую лицензию, - подчеркнул главный инженер Олег Туманов

В компании "Спецподземстрой" сообщили, что лицензия ОПО (особо опасного производства) находится в процессе оформления

"На случай чрезвычайной ситуации, у нас есть обученная горно-спасательная бригада. Что касается оборудования, то нам оно передано по контракту заказчиком и после окончания работ будет ему возвращено", - отметили в компании.

В "Челябметрострой" заявили, что в составе аукционной документации указано оборудование, которое не может участвовать в тендере, так как является их собственностью. Новый подрядчик должен демонтировать оборудование, так как оно принадлежит им.

"Заказчику оно принадлежать не может, так как он оплачивал только монтаж этого оборудования. После завершения строительных работ, заказчик должен будет оплатить его демонтаж и приведение территории в порядок", - отметил генеральный директор АО "Челябметрострой" Валерий Мочалкин.