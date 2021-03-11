Рособрнадзор представил первый рейтинг регионов по качеству школьного образования

Рособрнадзор опубликовал рейтинг российских регионов по уровню образования. Оценка проводилась по 12 критериям, и многие из них представляли из себя не количественные показатели, а комплексные коэффициенты, так что авторы исследования – надзорное ведомство и Федеральный институт оценки качества образования – уверены в относительной объективности оценки.

Первое место в сводном рейтинге по совокупности показателей занял Санкт-Петербург, хотя его отрыв от Москвы минимален – 92,1 и 92,0 балла соответственно. А вот остальные регионы уже идут с сильным отставанием: третье место у Ленобласти (77,1), также в десятке Калининградская область (76,5), Ярославская область (76,2), Тамбовская область (73,5), Удмуртия (71,0), Свердловская область (68,9), Пермский край (68,5), Мурманская область (67,6).

В аутсайдерах оказались республики Северного Кавказа. Хуже всего дела обстоят в Ингушетии (7,8), Дагестане (10,6), Чечне (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7), Кабардино-Балкарии (15,5).

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев, представляя результаты исследования, отметил, что в ведомстве были против использования среднего балла по ЕГЭ как главного показателя качества образования. "Потому что ЕГЭ сдает в два раза меньше ребят, чем сдавали ОГЭ в девятом классе", - объяснил он, добавив, что на такой необъективный показатель долгое время ориентировались даже губернаторы – средний балл ЕГЭ был составляющей оценки их эффективности.

Рейтинг будет обновляться не реже двух раз в год. До конца года на карте рейтинга появятся не только регионы, но и все муниципалитеты. В то же время до уровня школ рейтинг спускаться не будет.