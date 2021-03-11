11 Марта 2021
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Общество В России
электронный дневник, школьный дневник, электронная база данных (2016) | Фото: kosino-uhtomski.mos.ru

Персональные данные не должны собираться безальтернативно - вице-спикер ГД

В законопроекте о персональных данных, который готовится ко второму чтению, важно учесть беспрекословное соблюдение прав людей при обработке и использовании их персональных данных. Об этом заявил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
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Он убежден, что их предоставление не должно быть обязательным и безальтернативным. Также необходимо исключить возможность попадания данных третьим лицам. Он напомнил, что Конституция РФ гарантирует право граждан на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, право на тайну переписки и т.п.

Проект закона о персональных данных был внесен во исполнение послания президента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике совместно с Минцифры ускорить рассмотрение законопроекта. Эта спешка может привести к недоработке.

В первом чтении он был принят Госдумой 16 февраля. Авторы предлагают упростить получение согласия пользователя на обработку сведений о нем. В частности, хотят дать возможность оформлять одно согласие на использование персональных данных сразу для нескольких целей. Планируется также ввести ряд ограничений для операторов. Глава комитета Александр Хинштейн заявлял, что нужно запретить любую передачу персональных данных без согласия гражданина.

Пока что за утечки персональных данных в России по факту никто не отвечает, хотя за это предусмотрена уголовная ответственность. В частности, никто так и не понес ответственности за утечку данных 300 тыс. москвичей, переболевших коронавирусом, которая произошла в декабре из-за человеческого фактора.

Особенностью проблемы защиты персональных данных является то, что и законодательство, и общественное сознание существенно отстают от развития и возможностей технологий. А помимо персональных, есть еще и вычисляемые данные, которые описывают человека и на основании которых о человеке можно вычислить практически все. Например, поисковые запросы и т.п. И операции с ними пока вообще никак не отрегулированы.

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Персональные данные не должны собираться безальтернативно - вице-спикер ГД

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