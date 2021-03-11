11 Марта 2021
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Происшествия СЗФО В России
оцепление, ФСБ России (2013) | Фото: Накануне.RU

СМИ сообщили о захвате в заложники сотрудницы МФО в Северодвинске

В Северодвинске мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, неизвестный ворвался в здание конторы "Деньги в руки" на улице Ломоносова и начал угрожать сотруднице. Девушка смогла нажать тревожную кнопку.

У здания дежурит полиция, все подходы к нему оцеплены.

По данным телеграм-канала, мужчина задолжал конторе большую сумму денег. Переговоров захватчик пока не ведет.

РИА Новости пишет, что оцеплен весь район, из школы, которая расположена там, не выпускают детей.

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СМИ сообщили о захвате в заложники сотрудницы МФО в Северодвинске

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Теги: офис микрозаймов, захват заложницы, северодвинск



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