СМИ сообщили о захвате в заложники сотрудницы МФО в Северодвинске
В Северодвинске мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, сообщает Mash.
Как пишет телеграм-канал, неизвестный ворвался в здание конторы "Деньги в руки" на улице Ломоносова и начал угрожать сотруднице. Девушка смогла нажать тревожную кнопку.
У здания дежурит полиция, все подходы к нему оцеплены.
По данным телеграм-канала, мужчина задолжал конторе большую сумму денег. Переговоров захватчик пока не ведет.
РИА Новости пишет, что оцеплен весь район, из школы, которая расположена там, не выпускают детей.