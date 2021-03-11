11 Марта 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: www.partner.donetsk.ua

Главу алтайского Минздрава отправили под арест

Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток.

Как сообщается на сайте СК РФ, задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений... "получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере", "получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере - два эпизода".

Суд арестовал Коваленко на два месяца. Туюнчекову мера пресечения пока не избрана.

Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощник подозреваются во взятках на 4,6 млн рублей. Об их задержании стало известно 10 марта. По данным СМИ, у министра на участке нашли почти 6 миллионов рублей под досками уличного туалета.

По предварительным данным, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки.

Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования.

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Главу алтайского Минздрава отправили под арест

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Теги: министр здравоохранения, республика алтай, сергей коваленко



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