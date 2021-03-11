В Гилёвской роще обрушился коллектор: природе причинён ущерб

В Гилёвской роще обрушился коллектор. Возможной причиной обрушения эксперты называют подвижки грунта из-за интенсивного промерзания почвы. Для безопасности жителей города доступ в рощу ограничили.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени, глава города Руслан Кухарук лично выехал на место происшествия и координирует действия по устранению коммунального инцидента. Гендиректор "Росводоканал Тюмень" Андрей Максимов сообщил, что заявка об утечке из канализационного коллектора в компанию поступила этой ночью, примерно в 2.00.

"Насосная станция № 7 работает на двух напорных коллекторах диаметром 1000 мм. Сотрудники компании оперативно провели переключение на резервный трубопровод и незамедлительно приступили к устранению повреждения. Около 10.00 произошло повреждение второго, резервного, коллектора", - говорил он.

Повреждение на первом коллекторе планируют устранить в ближайшие несколько часов. При этом никакие коммунальные услуги не отключены, все службы на месте, город не должен почувствовать никаких неудобств.

"Больше всего нас беспокоит ситуация с Гилёвской рощей. Понимаем, что на сегодняшний день ей уже причинён ущерб. Специалисты должны будут оценить негативные последствия инцидента для городского леса", - сообщил Кухарук.

После проведения аварийных работ, ответственные ведомства определят зону, которая попала под затопление, а затем проведут необходимую работу по рекультивации этой территории. Работы по устранению последствий компания "Росводоканал Тюмень" берёт на себя.

Руслан Кухарук поставил перед специалистами задачу устранить повреждение в кратчайшие сроки и восстановить работоспособность коллектора.