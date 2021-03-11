Глава Тюменской области переоценил нацпроекты после "Губернаторских чтений"

Глава Тюменской области Александр Моор, подводя итоги "Губернаторских чтений", заявил, что стал по-другому смотреть на реализацию нацпроектов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы обязательно спикера, заведующего лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрия Белоусова, привезём, чтобы показать, как живём и развиваемся. Приглашаю искупаться в наших "горячих источниках". Меня в презентации больше всего поразил слайд №26 о логике развития нацпроектов. До нас ещё в такой форме никто подобную информацию не доносил. Когда производительность труда стоит во главе угла и всё от неё идёт, становится понятнее. Нам, чиновникам, с такой точки зрения не объясняли", - сказал Моор.

Ранее во время своей лекции Белоусов предположил, на какие производства региону надо обратить внимание.