В США начала падать рождаемость после начала вакцинации от папилломы

В США рождаемость почти монотонно падает с 2006 года, когда каждой американской девушке в возрасте от 9 до 26 лет Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовал делать вакцинацию препаратом гардасил корпорации Merck&Co. С тех пор рождаемость снизилась почти на 20%, сообщает Children's Health Defense.

Вакцина гардасил создана для защиты от вируса папилломы. Она предназначена только для профилактики и не применяется для лечения уже существующей патологии. Наиболее эффективной считается вакцинация до начала половой жизни, поэтому чаще всего ее делают девочкам 12-13 лет. Организация задалась вопросом: не связано ли рекордное падение рождаемости с вакцинацией этим препаратом?

С 2002 года рождаемость в США начала увеличиваться, за пять лет она выросла с 65 до 70 рождений в год на 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Однако с 2007 года, то есть через год после начала вакцинации девочек, началось неуклонное снижение. За последующие 11 лет снижение составило 19%. И это может быть связано с вакциной гардасил, предполагает Children's Health Defense.

Так, еще при клинических испытаниях наблюдался резкий рост репродуктивных травм , которые были зафиксированы у 15-17% участников, в том числе вакцины приводили к преждевременной недостаточности яичников. Однако, несмотря на это, вакцина была рекомендована.

При этом наибольшее падение рождаемости произошло среди подростков - возрастной группы, с наибольшей вероятностью получившей вакцину. Она рухнула на 46% в период с 2007 по 2015 год. Притом что в это время не было никаких изменений в контроле над рождаемостью или количестве абортов, которые могли бы объяснить это падение. В предыдущие 8 лет тоже происходило снижение, однако оно было весьма медленным - лишь на 15%. Поэтому фактор тенденции не может объяснить то, почему рождаемость среди подростков буквально рухнула. (Речь идет не о самой рождаемости, которая всегда низка в наиболее молодых возрастах, а об изменении.)

Отмечается, что в состав вакцины входит борат натрия, который Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретило из-за его связи с преждевременной недостаточностью яичников . Но корпорация и по сей день включает его в гардасил. При этом у многих девушек после вакцинации прекращаются менструальные циклы.

"Корпорация знала, что она организует эксперимент по снижению рождаемости в масштабах всей популяции, когда убедила CDC оперативно рекомендовать гардасил для каждого американского подростка", - пишет Children's Health Defense.

О возможном стерилизующем эффекте гардасила сообщалось ранее. При этом его кололи девочкам и в России. На Украину США еще до 2015 года поставили 42 млн доз гардасила. Однако сколько было сделано инъекций, неизвестно.

Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. Сеченова, д.м.н. профессор Игорь Гундаров отмечал, что и вакцины от коронавируса, основанные на новых технологиях, которые ранее не применялись на людях, тоже могут подавлять репродуктивные способности. Поэтому об их безопасности судить рано.