Из-за непогоды в Югре перенесли Чемпионат России по биатлону

В ХМАО-Югре перенесли Чемпионат России по биатлону среди мужчин и женщин. Причиной стала низкая температура воздуха в округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АУ "ЮграМегаСпорт".

Согласно информации, все три ранее запланированные гонки пройдут с пятницы по воскресенье, хотя прежде были названы даты: 10, 12 и 14 марта. Старт гонок также перенесли на более позднее время, когда температура воздуха опустится.

В связи с этим новое расписание выглядит следующим образом:

В четверг 11 марта проходят официальные тренировки: в 10.00 для мужчин и в 12.30 для женщин.

В пятницу 12 марта в 12.00 – пристрелка и в 12.45 – командная гонка среди мужчин. Аналогичные соревнования пройдут и среди женщин в 13.45 и 14.30 соответственно.

На следующий день в 10.15 состоится пристрелка, в 11.00 – смешанная эстафета (1ж + 1м), в 12.45 снова пристрелка, и завершится день смешанной эстафетой (2ж + 2м) в 13.30.

В финальный день соревнований в воскресенье среди мужчин пройдут пристрелка (10.15) и большой масс-старт (11.00). Среди женщин также пройдут аналогичные соревнования в 12.45 и 13.30 соответственно.