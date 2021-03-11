11 Марта 2021
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Общество Свердловская область
штраф за неуплату парковки, листовка (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге прокуратура разбирается в "захвате" участка под платную парковку

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию о "захвате" земельного участка под платную парковку для автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, стало известно, что вблизи дома №200 по улице Московская в уральской столице неизвестные установили будку со шлагбаумом, требуя от жителей дома платить за парковку своих машин.

К проверке привлечены сотрудники Росреестра по Свердловской области, земельного комитета администрации Екатеринбурга, администрации Ленинского района и полицейские. Прокурор района уже лично выезжал на место.

Кроме этого, в министерство по управлению госимуществом Свердловской области и администрацию города направлен запрос о законности использования земельного участка. Как заверили в прокуратуре, при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры реагирования.

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В Екатеринбурге прокуратура разбирается в "захвате" участка под платную парковку

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Теги: парковка, участок, прокуратура, Екатеринбург



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