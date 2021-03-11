Названы возможные направления сотрудничества Тюменской области и Китая

Эксперт тюменских "Губернаторских чтений", заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов рассказал, как область может сотрудничать с Китаем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Есть три пути: качественный продукт, тема поставок, сотрудничество с провинциями", - сказал Белоусов, отвечая на один из вопросов.

Напомним, открывая "чтения", глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что тему экономики специально не брали довольно долго, потому что во время коронавируса "обсуждение экономики было бы гаданием на кофейной гуще".