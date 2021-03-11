11 Марта 2021
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Политика Украина
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На Украине пообещали обнародовать судьбоносную информацию

На Украине 15 марта будет обнародована некая "судьбоносная информация". О чём именно может идти речь, пока не сообщается, однако информацию уже успели назвать "исторической". "Нас впереди ждут нелегкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества", - приводит слова украинского журналиста Дмитрия Гордона издание Infox.

По некоторым данным, речь может идти о провале операции по задержанию "вагнеровцев" в Белоруссии летом прошлого года. Подготовка проводилась совместными усилиями спецслужб США, Украины и Турции, но затем операция оказалась "бездарно провалена".

Напомним, накануне президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, якобы сотрудников одной из ЧВК. Их подозревали в подготовке беспорядков, по версии озвученной российской стороной, эти люди летели через Минск транзитом в одну из стран, где работали по контракту. А действия белорусских спецслужб по их задержанию стали якобы следствием провокации со стороны Украины.

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На Украине пообещали обнародовать судьбоносную информацию

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Теги: Украина, информация, Гордон



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