На Украине пообещали обнародовать судьбоносную информацию

На Украине 15 марта будет обнародована некая "судьбоносная информация". О чём именно может идти речь, пока не сообщается, однако информацию уже успели назвать "исторической". "Нас впереди ждут нелегкие испытания. Я думаю, что 15 марта, понедельник, станет тяжелым днем для украинского общества", - приводит слова украинского журналиста Дмитрия Гордона издание Infox.

По некоторым данным, речь может идти о провале операции по задержанию "вагнеровцев" в Белоруссии летом прошлого года. Подготовка проводилась совместными усилиями спецслужб США, Украины и Турции, но затем операция оказалась "бездарно провалена".

Напомним, накануне президентских выборов в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, якобы сотрудников одной из ЧВК. Их подозревали в подготовке беспорядков, по версии озвученной российской стороной, эти люди летели через Минск транзитом в одну из стран, где работали по контракту. А действия белорусских спецслужб по их задержанию стали якобы следствием провокации со стороны Украины.