Махонин "закрыл" Завод имени Дзержинского и решил застроить его жильем

Губернатор Дмитрий Махонин Пермского края поставил перед муниципалитетами задачу формировать земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, для жилищного строительства. Перспективные локации под застройку определены в Перми, это – территория торговых рядов "Гача" (вблизи центрального рынка), бывший промузел "Рязанский", территория в микрорайоне ДКЖ и даже площадка Завода им. Дзержинского. Общая площадь четырех участков составляет 132 га. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства Прикамья.

Примечательно, что в релизе минстроя ФГУП "ЗиД" уже указан как "бывший" завод, хотя пока его никто не закрывал, вопреки всем проблемам. Завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г. По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — Федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, в 2020 г., перед выборами, Дмитрий Махонин еще в статусе и.о. губернатора обещал разобраться с проблемами предприятия. По его словам, "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". Однако обещание это так и осталось только словами. А теперь власти объявили выпускающий уникальную военную продукцию завод "бывшим", хотя он все еще работает. Вероятно, к сроку реализации всего задуманного предприятие уже и станет таковым? В пресс-службе минстроя не смогли оперативно уточнить, почему такая формулировка появилась в тексте их релиза:

Тем временем правительством Пермского края и администрацией Перми рассматриваются возможности освоения этих "локаций", в том числе принимаются предложения от застройщиков. По данным властей, за 10 лет в регионе планируется ввести в эксплуатацию почти 15 млн кв. м жилья.