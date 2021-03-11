11 Марта 2021
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Экономика В России За рубежом
(2011) | Фото: canoe.ca

Google введет налоги для YouTube-блогеров

Google, владеющий платформой YouTube, намерен начать взимать налоги с блогеров, в том числе и российских.

Такое решение в компании объясняют изменениями в законодательстве США – там власти обяжут интернет-компании взимать налоги с доходов, полученных авторами каналов, пишет "Коммерсант". Но примечательно, что в России буквально накануне была озвучена аналогичная инициатива: Минцифры предлагает заставить компании вроде Google выплачивать НДФЛ за российских блогеров.

Налогообложение Google намерен ввести летом этого года. Письма с разъяснениями получили блогеры YouTube, в том числе и русскоязычные. По требованию Google, блогеры должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense (структура Google, продающая рекламу).

Размер налоговой ставки может составлять от 0% до 30%, она зависит в том числе от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Между Россией и США такое соглашение есть, поэтому ставка может составлять 0%, отмечается в сообщении Google. Но если пользователь не предоставит необходимую информацию до указанного срока, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США.

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Google введет налоги для YouTube-блогеров

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Теги: google, youtube, блогеры, налоги



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