На трассе М-5 в Челябинской области продлено ограничение движения для большегрузов из-за снегопада

На трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада продлено до 18 часов ограничение движения для большегрузов, передает корреспондент Накануне.RU.

Временное ограничение введено на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) – км 1871+058 (Челябинск) трассы М-5 с 16 часов 10 марта до 18 часов 11 марта.

"Ограничения касаются грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн. Причины временного ограничения движения – неблагоприятные метеорологические погодные условия", - говорится в сообщении

Напомним, 23 и 24 февраля в регионе из-за метели и шквалистого ветра на дорогах образовались заторы. На дорогах было введено ограничение движения. Режим ЧС был введен в 13 муниципалитетах. Из снежных заносов было эвакуировано 303 автомобиля, помощь оказана 1 тыс. 602 гражданам, 687 человек доставили в пункты временного размещения.