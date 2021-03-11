"Тюменской области надо развивать нефтегазохимию", - Белоусов на "Губернаторских чтениях"

Эксперт тюменских "Губернаторских чтений", заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов предположил, на какие производства региону надо обратить внимание, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В мире – дефицит нефтегазохимии. Лучше бы вы раньше "оседлали" историю, в рамках которой Амурскрий кластер построен. Внимательно смотрите на разные "упаковочные" истории. Россия может стать одним из лидеров по производству топлива с минимальным углеродным следом. У нас есть потребность в импортозамещении поиска нефти, например. Можно создать IT-экосистему. Поскольку Тюменская область – регион-донор, можно "затащить" кого-то из столиц", - сказал Белоусов, отвечая на один из вопросов.

Он добавил, что из двух дат окончания пандемии – май 2021 или весна 2022 гг. – выбирает первую, поскольку для этого есть все основания.