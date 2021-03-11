11 Марта 2021
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Наука и техника В России
Электрический мотоцикл AURUS (2021) | Фото: instagram.com/minpromtorg

Представлен первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus

Научно-исследовательский институт "НАМИ" представил первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus. Об этом сообщил Минпромторг на своей странице в инстаграме.

"Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении.

Динамика разгона мотоцикла до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для подразделений МВД и МЧС.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

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Представлен первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus

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Теги: Aurus, мотоцикл



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