Представлен первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus

Научно-исследовательский институт "НАМИ" представил первый прототип электрического мотоцикла из семейства Aurus. Об этом сообщил Минпромторг на своей странице в инстаграме.

"Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России", - говорится в сообщении.

Динамика разгона мотоцикла до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Специальные версии мотоциклов тяжелого класса подходят для подразделений МВД и МЧС.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.