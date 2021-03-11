11 Марта 2021
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Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

В результате пожара в Сургуте погибло двое детей

Сегодня утром в одном из жилых домов по улице Брусничная в СОТ "Здоровье" в Сургуте произошел пожар, унесший жизни двух детей: брата и сестры трех и восьми лет. Дети находились дома одни и не смогли выбраться из горящего строения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-служб ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 9.22 и спустя 18 минут на место прибыло семь единиц техники и 22 сотрудника пожарно-спасательного подразделения. На тот момент строение уже полностью было охвачено пламенем, произошло обрушение кровли. Ликвидировать открытое горение удалось только в 10.09.

В СКР по региону организована проверка по факту гибели несовершеннолетних. Оба тела были обнаружены в одной из комнат без внешних признаков насильственной смерти. Согласно словам очевидцев, мать погибших утром ушла в торговый центр.

На место происшествия выехала следственная группа. Проверка нацелена на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В результате пожара в Сургуте погибло двое детей

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Теги: СКР, МЧС, пожар, Сургут, смерть, дети



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