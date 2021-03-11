На горевшей Оби обнаружен мор рыбы

Рыбоохрана Югры опровергла причастность возгорания Оби к гибели в реке рыбы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечён, линейные краны закрыты.

Свои проверки ведут различные надзорные ведомства. В Ростехнадзоре усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде. Воздействие, оказанное в результате ЧП на рыб, оценит и Росрыболовство. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

В сети появился ролик, на котором сургутянин Сергей Ш. показывает, насколько тяжело рыбе дышать. Кто-то уже мёртв, кто-то – на последнем издыхании. Он связывает мор с возгоранием и просит "срочно принять меры".

После публикации видео на место вместе с автором ролика выехали сотрудники Сургутского подразделение отдела госконтроля по Югре, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры. По информации окружной рыбоохраны, была полынья и концентрация рыбы в "снулом" виде.

"Это связано с низким уровнем концентрации кислорода в воде из-за повторяющегося каждый год природного "заморного" явления в зимне-осенний период", - сообщает ведомство.

Сделаны заборы образцов рыбы и воды для проведения дальнейшего анализа научными организациями Росрыболовства. Ситуация взята на особый контроль рыбоохраной Югры.