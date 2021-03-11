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Происшествия Свердловская область
подросток, нож (2016) | Фото: facebook.com

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за попытку зарезать беременную сожительницу и ее 5-летнюю дочь

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Нижнего Тагила. Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, мужчина был неоднократно судим, однако 29 марта прошлого года перешел черту, напав с ножом на беременную сожительницу и ее дочь 2015 г.р.

Причиной покушения на убийство послужила ссора, в ходе которой обвиняемый вооружился ножом и нанес несколько ударов, как женщине 1998 г.р., так и несовершеннолетней. История могла бы закончиться трагедией, если бы на крики не прибежала соседка из общежития, что спугнуло тагильчанина. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь - это и спасло жизни обеим.

"После прибытия на место происшествия сыщики уголовного розыска, с целью поиска скрывшегося подозреваемого, связались с его матерью и поинтересовались, где может находиться ее сын. Женщина тогда ответила, что он только что звонил ей и пояснил, что совершил нечто страшное, в связи с чем хочет свести счеты с жизнью. Гражданка также назвала место, где на тот момент находился беглец. Оперативно прибывшие по указанному адресу сыщики задержали мужчину, действительно пытавшегося уйти от законного возмездия путем причинения себе повреждений. Мужчине была оказана медицинская помощь, в ближайшее время его участь будет решена судом", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В СКР региона Накануне.RU также сообщили, что в ходе расследования было допрошено более 20 свидетелей, проведены осмотр места происшествия с применением современной криминалистической техники, осмотры предметов, выемки, а также назначен и проведен ряд экспертиз (судебно-медицинские, молекулярно-генетические, криминалистические). По словам руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР Александра Сапегина, судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант полностью вменяем, и осознает характер совершаемых им действий.

Несмотря на все вышеуказанные факты, мужчина не признал вину в преступлении. Однако следственным комитетом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за попытку зарезать беременную сожительницу и ее 5-летнюю дочь

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Теги: Нижний Тагил, нож, дочь, беременная женщина, покушение на убийство, суд, прокуратура, СКР, Горелых



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