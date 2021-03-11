"Синара – Транспортные Машины" выбрали "Уральские локомотивы" в качестве площадки для производства магистральных тепловозов 2ТЭ35А

Холдинг "Синара –Транспортные Машины" (СТМ, входит в Группу Синара) определил площадку для производства магистральных тепловозов с асинхронным тяговым приводом, выпуск техники будет производиться на мощностях ООО "Уральские локомотивы" (г. Верхняя Пышма, Свердловская область). Как сообщили в пресс-службе холдинга "Синара –Транспортные Машины", речь идёт о принципиально новом, полностью российском магистральном грузовом двухсекционном тепловозе 2ТЭ35А.

"Уральские локомотивы" — передовое предприятие, обладающее уникальными компетенциями по разработке и выпуску высокотехнологичного подвижного состава, не уступающего зарубежным аналогам по своим техническим, экономическим, эксплуатационным и экологическим характеристикам. Именно на базе "Уральских локомотивов" с 2014 года производятся скоростные электропоезда "Ласточка", успешно осуществляющие перевозку пассажиров по 58 маршрутам в 27 регионах РФ. Соглашение о развитии и локализации высокоскоростных поездов (подписано СТМ совместно с ОАО "РЖД" и концерном Siemens в конце 2020 года) также предусматривает строительство современного подвижного состава для ВСМ на производственных мощностях данного предприятия. Таким образом, выбор "Уральских локомотивов" как центра магистрального локомотивостроения Холдинга СТМ абсолютно логичен. Мы верим в огромный потенциал машин с асинхронными тяговыми приводами и уже начали работу по их производству", — подчеркнул генеральный директор СТМ Виктор Леш.

Локомотив был разработан собственными инженерными службами холдинга СТМ: за техническую часть тепловоза 2ТЭ35А отвечает команда Научно-исследовательского центра СТМ. Такие важные компонующие двигателей, как системы управления и тяговый асинхронный электропривод, будут выполнены компанией "Тяговые компоненты", также являющееся частью холдинга.

СТМ и РЖД подписали соглашение, предусматривающее поставку 2ЭС6А и 2ТЭ35А, в ноябре 2020 года в рамках форума "Транспорт России – 2020". Для машиностроительного холдинга это знаменует собой выход на рынок магистрального локомотивостроения. РЖД же получат современные машины, гарантирующие возможность перевозки грузов общим весом до 6 тыс. и 9 тыс. тонн соответственно на всех участках российских железных дорог, включая Восточный полигон и неэлектрофицированные участки БАМа. Помимо этого, тепловозы 2ТЭ35А также обладают большим потенциалом для использования и на других участках железных дорог, таких как Северный широтный ход.