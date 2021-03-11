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баржа, мост, Кама, столкновение (2020) | Фото: АЭРО100

В Прикамье осудили капитана теплохода за столкновение баржи с автомобильным мостом

В Березниках осудили капитана - сменного механика теплохода "Вятского речного пароходства" за то, что он в мае прошлого года допустил столкновение судна с автомобильным мостом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Его осудили по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлеки по неосторожности причинение крупного ущерба" уголовного кодекса РФ и назначили штраф в размере 120 тыс. руб.

баржа, мост, Кама, столкновение(2020)|Фото: АЭРО100

Напомним, инцидент произошел 14 мая. В результате столкновения баржи с мостом оказалась поврежденной металлическая конструкция технологического прохода автомобильного моста. Во время ЧП никто не пострадал, ущерба окружающей среде также удалось избежать.

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В Прикамье осудили капитана теплохода за столкновение баржи с автомобильным мостом

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Теги: баржа, теплоход, столкновение



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