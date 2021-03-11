11 Марта 2021
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Общество В России Москва
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за сутки заболело коронавирусом 9,2 тысяч человек, выздоровело – 14 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533  человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 1281

Санкт-Петербург - 961

Нижегородская область - 376

Московская область - 358

Самарская область - 250

Ростовская область - 249

Воронежская область - 247

Иркутская область - 198

Саратовская область - 173

Свердловская область - 159

Пермский край - 150

Челябинская область - 145

Волгоградская область - 138

Красноярский край - 138

Республика Башкортостан - 130

Краснодарский край - 129

Тверская область - 126

Пензенская область - 121

Алтайский край - 121

Ярославская область - 113

Ленинградская область - 112

Тульская область - 110

Курская область - 109

Вологодская область - 109

Кировская область - 107

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Республика Карелия - 103

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Новосибирская область - 97

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В России за сутки заболело коронавирусом 9,2 тысяч человек, выздоровело – 14 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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