В России за сутки заболело коронавирусом 9,2 тысяч человек, выздоровело – 14 тысяч

За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 человека.