В России за сутки заболело коронавирусом 9,2 тысяч человек, выздоровело – 14 тысяч
За последние сутки в России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 459 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 006 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 360 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 90 734 летальных исхода, выздоровели 3 959 533 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 1281
Санкт-Петербург - 961
Нижегородская область - 376
Московская область - 358
Самарская область - 250
Ростовская область - 249
Воронежская область - 247
Иркутская область - 198
Саратовская область - 173
Свердловская область - 159
Пермский край - 150
Челябинская область - 145
Волгоградская область - 138
Красноярский край - 138
Республика Башкортостан - 130
Краснодарский край - 129
Тверская область - 126
Пензенская область - 121
Алтайский край - 121
Ярославская область - 113
Ленинградская область - 112
Тульская область - 110
Курская область - 109
Вологодская область - 109
Кировская область - 107
Архангельская область - 105
Республика Карелия - 103
Тамбовская область - 103
Ульяновская область - 103
Липецкая область - 98
Новосибирская область - 97
Калужская область - 95
Ханты-Мансийский автономный округ - 93
Белгородская область - 90
Республика Бурятия - 87
Брянская область - 85
Забайкальский край - 83
Омская область - 80
Тюменская область - 78
Астраханская область - 75
Владимирская область - 75
Орловская область - 74
Удмуртская Республика - 73
Оренбургская область - 73
Мурманская область - 71
Республика Коми - 70
Ставропольский край - 69
Приморский край - 67
Смоленская область - 65
Республика Крым - 65
Кабардино-Балкарская Республика - 64
Ивановская область - 62
Рязанская область - 60
Хабаровский край - 57
Калининградская область - 55
Курганская область - 54
Кемеровская область - 53
Республика Татарстан - 49
Новгородская область - 47
Республика Чувашия - 45
Томская область - 43
Республика Дагестан - 39
Севастополь - 38
Республика Мордовия - 38
Республика Саха (Якутия) - 37
Псковская область - 34
Костромская область - 33
Республика Калмыкия - 32
Амурская область - 31
Ямало-Ненецкий автономный округ - 30
Республика Марий Эл - 25
Республика Северная Осетия-Алания - 22
Камчатский край - 21
Республика Ингушетия - 17
Республика Хакасия - 16
Республика Алтай - 15
Карачаево-Черкесская Республика - 14
Чеченская Республика - 14
Сахалинская область - 10
Республика Адыгея - 8
Республика Тыва - 6
Магаданская область - 5
Еврейская автономная область - 5
Ненецкий автономный округ - 2
Чукотский автономный округ - 2