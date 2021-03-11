"Аэрофлот" продал Сахалину 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль

Группа "Аэрофлот" продала Сахалинской области 51% акций авиакомпании "Аврора" за символический 1 рубль. Президенту России об этом доложил министр транспорта Виталий Савельев, который до прошлого года возглавлял "Аэрофлот".

"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана", - заявил Савельев на совещании у Путина.

По его словам, в настоящее время ведется работа по заключению договоров о покупке 5% акций "Авроры". Как отметил Савельев, такие акционерные соглашения сейчас находятся на стадии подписания, а многие из них уже подписаны. "И в ответ авиакомпания "Аврора" получит 25% [акций] плюс одна от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа", - цитирует Савельева РБК.

Интересно, что о передаче контрольного пакета акций "Авроры" правительству Сахалинской области 30 декабря Путину докладывал Михаил Мишустин. "Контрольный пакет акций компании "Аврора" передан правительству Сахалинской области, теперь регион – единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами", - заявил тогда премьер-министр.

Региональная авиакомпания за четыре года должна увеличить пассажиропоток до 2 млн человек, а маршрутов должно быть больше 500.

"Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах. Благодаря этой программе можно купить авиабилет по доступной цене – около восьми тысяч рублей. Эти льготные билеты могут приобретать студенты, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, с сопровождающими, а также многодетные семьи", - добавил министр.

Он заявил, что в случае одобрения президентом правительство готово выделить еще 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы "они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно двадцать один". "Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 руб. в одну сторону. В случае Вашего одобрения Правительство продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке – по всей стране", - сообщил Мишустин.