11 Марта 2021
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Общество Свердловская область
жкх ветхое жилье (2007) | Фото: Накануне.ru

Названы первые районы в Екатеринбурге, которые может затронуть "реновация"

Свердловские власти анонсировали первые территории, где начнется расселение двух- и трехэтажных домов в рамках "реновации". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на круглом столе, посвященном законопроекту о комплексном развитии территорий (КТР), заявил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры региона Максим Пучков.

В первую очередь изменения пройдут в микрорайонах: Уралмаш, Эльмаш, Химмаш и Вторчермет. При этом в мэрии Екатеринбурга заявили о том, что расселения не смогут идти вразрез с генпланом Екатеринбурга.

Пилотные проекты будут представлены уже 1 апреля.

Напомним, что ряд депутатов и экспертов уже назвали законопроект социально взрывоопасным. Документ предполагает расселение ветхого и аварийного жилья и обновление городской застройки с привлечением частных инвестиций, однако развязывает руки властям в вопросе "реновации" и усложняет жителям возможность бороться за свои права в случае несогласия с предоставлением альтернативного жилья после расселения дома.

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Названы первые районы в Екатеринбурге, которые может затронуть "реновация"

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Теги: реновация, ктр



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