11 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Марат Ганиев (2021) | Фото: vk.com/ntzaperemeni

Тагильчане обратились в ФСБ после того, как им не стали снижать мусорные тарифы

Адвокат Марат Ганиев обратился к ФСБ региона для урегулирования действий РЭК при проработке нормативов ТКО. По его словам, руководство региональной комиссии только "разжигает в людях ненависть", устанавливая "новые" нормативы, идентичные тем, которые суд признал недействительными.
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"Совершенно очевидно, что мои доверители действовали в рамках права, по нашей российской традиции, которое называется: "Не нравится, идите в суд". Совершенно очевидно, что РЭК Свердловской области вылил целое ведро бензина в костер общего недовольства, причем в масштабах всей области, последствия чего являются уже вашей головной болью, – обратился к ФСБ Ганиев. – Большинство ваших сотрудников, как и я, юристы либо историки, которые изучали теорию государства и права, понимают, как протекают процессы внутри общества, в том числе и негативные. Думаю, что в данной ситуации ваша организация имеет все необходимые мотивы для того, чтобы купировать проблему. Полагаемся на ваш профессионализм".

По словам адвоката, совершенно очевидным является тот факт, что действия РЭК Свердловской области, которая "не может поступиться ни одним килограммом кубомусора", ведут к росту напряжения в обществе. Ганиев также удивился, почему при провозглашенной тенденции к сдерживанию роста цен, вопросу роста тарифов не уделяется никакого внимания.

"РЭК Свердловской области прямо заявляет, что стоит ожидать роста нормативов накопления ТКО. И это на фоне решения суда, который указал, что он определяется неверно. Все это, кроме озлоблений и недовольства, ничего не вызывает", - заявил Марат Ганиев.

Напомним, что новость о "новых-старых" нормативах появилась еще неделю назад. По мнению жителей Нижнего Тагила, руководитель РЭК Свердловской области Владимир Гришанов "открыто стебанулся" над решением апелляционного суда Санкт-Петербурга. В РЭК эти заявления до сих пор никак не прокомментировали.

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Тагильчане обратились в ФСБ после того, как им не стали снижать мусорные тарифы

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Теги: РЭК, нормативы, ТКО, нижний Тагил, Ганиев, ФСБ



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