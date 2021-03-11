"Разгон" бабушек-огородниц в Тюмени - "загон" потребителей в большой бизнес, - эксперт "Губернаторских чтений"

Эксперт тюменских "Губернаторских чтений", заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов, объяснил "снос" торговых рядов в Тюмени тем, что потребителей "загоняли" к представителям крупного бизнеса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ранее после начала пенсионной "реформы" ухудшились потребительские настроения. В 2020 г. рост Фонда национального благосостояния был за счёт "Аэрофлота" и "Сбербанка". Не получить масштабного скачка безработицы позволила ситуация с демографией – на рынок пришло меньше рабочей силы. Сейчас спрос на труд восстанавливается. Мировой спрос на сырьё растёт медленно", - сказал Белоусов.

В "нефтянке", отметил эксперт, у России всё более-менее в порядке. Но если посмотреть на производительность труда в других сферах, наша страна далеко не в лидерах.

"Труд ещё слишком дёшев, чтобы заменить его на роботов, но его уже мало. Баланс между стабилизацией и стимулированием роста чрезмерно смещён в сторону стабилизации. Уничтожение в Тюмени палаток, которое было несколько лет назад, нужно было, как мне кажется, для того, чтобы потребители шли к тем, кто платит больше налогов, а не потому, что кто-то такой злой или "скрытый большевик"", - отметил в докладе Белоусов.

Напомним, рынок бабушек-огородниц осенью 2019 г. "накрыли" казаки. Позже ситуацию для Накануне.RU пояснил председатель МРО "Союз садоводов России в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО", член Общественной палаты Тюменской области Алексей Кучеров. По его словам, власти создали специальные места для подобной торговли, и садоводы выходят на улицы на свой страх и риск.

"Полномочия у властей есть, так как в данном случае это стихийные рынки. Долгое время их не трогали, так как губернатор [во времена Владимира Якушева, который теперь, к слову, является полпредом президента в УрФО, - прим.] поставил вопрос: перед тем, как гонять людей, предоставить бесплатные оборудованные официальные места. Такие места для садоводов уже созданы, они бесплатные и их список опубликован. Садоводы имеют право сделать свою заявку и торговать своей продукцией", - говорит собеседник. При этом он замечает, что огородник должен иметь членскую книжку, и указывает на изменение в налоговом законодательстве, которое разделило сады и огороды на две формы собственности садоводческого товарищества: кооперация или для собственных нужд.

Примечательно, что долгие годы на стихийные рынки никто не обращал внимания. В первую очередь жители жаловались на оптовых торговцев-спекулянтов – нелегалов с "южной" внешностью. Однако каждый раз власти и санитарные службы совместно с силовиками разводили руками – "нет полномочий". Впрочем, внезапно в конце июля 2019 г. полномочия все же нашлись, и у недобросовестных предпринимателей-перекупщиков даже конфисковали несколько тонн продукции. Но "под раздачу" попали и старушки, которых обещали не трогать и быть с ними лояльнее.