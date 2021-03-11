11 Марта 2021
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Falcon 7X бизнес-джет салон самолета (2019) | Фото:Wikimedia

Сводник Петр Листерман собирается возить VIP-иностранцев в вакцинные туры в Россию

Известный в нулевых сводник российских олигархов Петр Листерман собирается организовать вакцинные туры в Россию.
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Программа такого тура предусматривает не только прививку, но и проживание в люксовом отеле, развлечения, посещение горнолыжных курортов и т.д. Вакцинацию Листерман обещает "Спутником V" в частной клинике в Москве. Оформление всех документов берет на себя.

"Насчет визы я договариваюсь с пограничной службой в Москве, чтобы мне разрешили для моего VIP Consierge Service хотя бы 10-15 клиентов привозить на вакцину под моим личным контролем и за мою ответственность. Скоро у меня будет встреча с министром здравоохранения, чтобы тоже это все красиво сделать. Буду вам рассказывать мои успехи. Я буду им делать бизнес-визы, договариваться с консульскими службами, консульскими управлениями РФ в разных странах. В основном это будет Швейцария, Италия, Австрия, возможно, Новая Зеландия", - цитирует Листермана Business FM.

Затея, впрочем, вызывает у экспертов и участников туристического рынка вопросы, поскольку больше напоминает пиар, за которым ничего не стоит. Сейчас прививки "Спутником V" (впрочем, как и другими зарегистрированными вакцинами) могут сделать только граждане РФ с полисом ОМС или обладатели вида на жительства или разрешения на временное проживание.

Тем не менее, представители туриндустрии не отрицают, что вакцинный туризм может стать очень популярным, и запрос на такие туры уже есть.

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Сводник Петр Листерман собирается возить VIP-иностранцев в вакцинные туры в Россию

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Теги: петр листерман, вакцинный тур, спутник V, вакцинация



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